Трамп рассказал, какие «секретные» данные передал Лаврову

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Вашингтон, 16 мая. Президент США Дональд Трамп заявил, что имел полное право делиться c Россией информацией о терроризме и безопасности авиаполетов.

«Как президент я хотел поделиться с Россией (на открытой встрече в Белом доме), что я имею абсолютное право делать, фактами, касающимися терроризма и безопасности полетов. Также я хочу, чтобы Россия значительно активизировала свою борьбу против ИГИЛ* и терроризма», — написал Трамп в Twitter.

Напомним, на прошлой неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился в Вашингтоне с американским лидером Дональдом Трампом.

As President I wanted to share with Russia (at an openly scheduled W.H. meeting) which I have the absolute right to do, facts pertaining.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 16, 2017

...to terrorism and airline flight safety. Humanitarian reasons, plus I want Russia to greatly step up their fight against ISIS & terrorism. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 16, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.