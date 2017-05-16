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Политика
Трамп рассказал, какие «секретные» данные передал Лаврову

Трамп рассказал, какие «секретные» данные передал Лаврову

15:00  16 Мая 2017
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Трамп рассказал, какие «секретные» данные передал Лавров

Вашингтон, 16 мая. Президент США Дональд Трамп заявил, что имел полное право делиться c Россией информацией о терроризме и безопасности авиаполетов.

«Как президент я хотел поделиться с Россией (на открытой встрече в Белом доме), что я имею абсолютное право делать, фактами, касающимися терроризма и безопасности полетов. Также я хочу, чтобы Россия значительно активизировала свою борьбу против ИГИЛ* и терроризма», — написал Трамп в Twitter.

Напомним, на прошлой неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился в Вашингтоне с американским лидером Дональдом Трампом.

 

* Организация запрещена на территории РФ.

#трамп #лавров #игил
Катерина Михайлиди
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