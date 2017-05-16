Трамп рассказал, какие «секретные» данные передал Лаврову
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Вашингтон, 16 мая. Президент США Дональд Трамп заявил, что имел полное право делиться c Россией информацией о терроризме и безопасности авиаполетов.
«Как президент я хотел поделиться с Россией (на открытой встрече в Белом доме), что я имею абсолютное право делать, фактами, касающимися терроризма и безопасности полетов. Также я хочу, чтобы Россия значительно активизировала свою борьбу против ИГИЛ* и терроризма», — написал Трамп в Twitter.
Напомним, на прошлой неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился в Вашингтоне с американским лидером Дональдом Трампом.
* Организация запрещена на территории РФ.
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