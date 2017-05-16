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Происшествия
Названа причина взрыва в жилом доме в Волгограде

Названа причина взрыва в жилом доме в Волгограде

14:41  16 Мая 2017  /обновлено: 14:42  16 Мая 2017
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Названа причина взрыва в жилом доме в Волгограде

Волгоград, 16 мая. Причина взрыва в жилом доме в Волгограде — утечка газа на наружном газопроводе.

Газопровод проходит на расстоянии около пяти метров от дома. Из-за утечки вызвали работников газовой службы; когда они начали работы, произошел взрыв. Двое из погибших — работники Горгаза. Взрыв получился такой большой силы из-за того, что газ скопился не только на улице, но и в подвале. 

Ранее сообщалось, что число жертв взрыва возросло до четырех

#волгорад
Алексей Громов
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