Названа причина взрыва в жилом доме в Волгограде

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Волгоград, 16 мая. Причина взрыва в жилом доме в Волгограде — утечка газа на наружном газопроводе.

Газопровод проходит на расстоянии около пяти метров от дома. Из-за утечки вызвали работников газовой службы; когда они начали работы, произошел взрыв. Двое из погибших — работники Горгаза. Взрыв получился такой большой силы из-за того, что газ скопился не только на улице, но и в подвале.

Ранее сообщалось, что число жертв взрыва возросло до четырех.