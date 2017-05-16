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Новости Сирии
Хомс: войска Сирии устроили боевикам ночной штурм

Хомс: войска Сирии устроили боевикам ночной штурм

14:53  16 Мая 2017
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Хомс: войска Сирии устроили боевикам ночной штурм

Хомс, 16 мая. Правительственные войска возобновили наступательную операцию на востоке провинции.

Военные источники сообщают, что основные боестолкновения разгорелись к востоку от развязки Талила. В наступательной операции участвуют элитная бригада «5-й Легион» и 18-я танковая дивизия. Стремясь отбить стратегически важную насосную станцию Т-3, правительственные войска натолкнулись на ожесточенное сопротивление боевиков.

Хомс: войска Сирии устроили боевикам ночной штурм

Джихадисты сосредоточили на этом участке фронта большое количество ПТРК, сообщается о потерях в рядах ВС САР. Однако с наступлением темноты сирийские военные пошли в атаку и сумели продавить линию обороны исламистов.

Ранее агентство «Ридус» сообщило, что военные эксперты оценили шансы боевиков при наступлении на Дейр эз-Зор.

Алексей Громов
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