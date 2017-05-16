Кремль не забывает о принципе взаимности в ответ на санкции Украины

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Москва, 16 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет действовать по принципу взаимности в связи с новыми санкциями Украины.

Представитель Кремля отметил, что не готов рассказать об ответных мерах со стороны Москвы. На Украине существует не так много мощных информационных ресурсов, которые бы пользовались популярность в русскоязычном пространстве, добавил Песков.

«Но, в тоже время, разумеется, мы весьма внимательно отслеживаем ситуацию и, конечно, не забываем о принципе взаимности», — подчеркнул пресс-секретарь.

Во вторник Порошенко подписал указ о новых санкциях против ряда российских компаний. В частности, под запрет попали социальные сети, «Лаборатория Касперского», «Аэрофлот», «Яндекс».

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал публикацию СМИ о передаче якобы секретной информации по ситуации в Сирии министру иностранных дел России Сергею Лаврову.