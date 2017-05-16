Кремль назвал вопрос Познера об атеизме риторическим
Москва, 16 мая. Вопрос журналиста Владимира Познера о том, законно ли в России заявлять о своих атеистических убеждениях, является компетенцией судебной системы, а не президента, поэтому в администрации главы государства на него реагировать не будут. Такое заявление сделал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Журналист Владимир Познер ранее прокомментировал приговор блогеру Руслану Соколовскому, который в храме ловил покемонов — играл в игру Pokemon Go. Познер обратил внимание на то, что оскорбление чувств верующих, как значится в приговоре, было выражено «через отрицание существования бога, отрицание существования основателя христианства и ислама Иисуса Христа и Мухаммеда». Познер попросил разъяснить, не нарушает ли он УК РФ и не оскорбляет ли чувства патриарха Кирилла, отрицая существование бога.
Песков отметил, что реакции со стороны администрации президента на этот инцидент не будет. Вопрос Познера Песков назвал риторическим.
«Вопрос об ответственности не входит в прерогативу администрации президента или Кремля. Этот вопрос касается нашей судебной системы», — подчеркнул представитель Кремля.