Кремль назвал вопрос Познера об атеизме риторическим

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Москва, 16 мая. Вопрос журналиста Владимира Познера о том, законно ли в России заявлять о своих атеистических убеждениях, является компетенцией судебной системы, а не президента, поэтому в администрации главы государства на него реагировать не будут. Такое заявление сделал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналист Владимир Познер ранее прокомментировал приговор блогеру Руслану Соколовскому, который в храме ловил покемонов — играл в игру Pokemon Go. Познер обратил внимание на то, что оскорбление чувств верующих, как значится в приговоре, было выражено «через отрицание существования бога, отрицание существования основателя христианства и ислама Иисуса Христа и Мухаммеда». Познер попросил разъяснить, не нарушает ли он УК РФ и не оскорбляет ли чувства патриарха Кирилла, отрицая существование бога.

Песков отметил, что реакции со стороны администрации президента на этот инцидент не будет. Вопрос Познера Песков назвал риторическим.