Дамаск и оппозиция обвинили ООН в ангажированности

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Женева, 16 мая. Сегодня в Женеве стартует шестой раунд переговоров межсирийских переговоров. При этом представители оппозиции и властей Сирии выражают свое недовольство ангажированностью и бездействием спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры, в результате чего все чаще звучат идеи об отказе от Женевы в пользу Астаны.

«Мы не ожидаем каких-то результатов. В частности, что касается зон снижения напряженности, то высказывается идея их расширения. В Дамаске не имеют ничего против, но террористические группировки постоянно нарушают достигнутые договоренности», — сказал член правительственной делегации Мухаммед Хейр аль-Аккам в комментарии газете «Известия».

При этом стороны сирийского конфликта все чаще предъявляют претензии к бездействию спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. Так, по словам главы оппозиционной группы «Хмеймим» Ильяна Масаада, женевский формат уже полностью себя исчерпал.

Он также добавил, что в случае провала женевских переговоров стороны готовы продолжить диалог в Астане, так как работа в казахстанской столице приносит ощутимые положительные результаты.