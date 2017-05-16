Песков считает программу реновации чрезвычайно полезным проектом

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Москва, 16 мая. В Кремле считают чрезвычайно полезным проектом программу реновации, которую предлагает провести правительство Москвы. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле также отмечают готовность мэрии к диалогу по всем вопросам.

Говоря об имеющихся замечаниях, Песков отметил, что мэрия Москвы демонстрирует готовность обсуждать и решать те вопросы, которые вызывают сомнения.

Пресс-секретарь также отметил, что Кремль пока не контактировал с правительством столицы по поводу реновации. Несмотря на это, данная тема лежит на повестке дня. Одновременно мэрия Москвы ведет себя абсолютно открыто для всех конструктивных предложений и замечаний, заключил Песков.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что столичные власти не будут брать с горожан деньги за реновацию.

Накануне Собянин объявил о начале голосования по программе реновации и пообещал, что власти столицы выполнят любое решение горожан.