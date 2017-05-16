Кремль отреагировал на новые санкции Украины

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Москва, 16 мая. Новые санкции президента Украины Петра Порошенко против россиян являются примером недружественной, недальновидной политики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали санкции Киева в отношении российских СМИ, социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также новостного агрегатора «Яндекс».

«Очередное проявление недружественной, недальновидной политики в отношении РФ, — констатировал пресс-секретарь президента. — Очередной шаг в цепи многих шагов, которые наверное нарушают права людей на Украине в получении информации, которые вредят интересам населения Украины».

Песков добавил, что этим шагом Киев в очередной раз наглядно показал, кто может стоять за «полной пробуксовкой минских договоренностей».

Ранее советник президента России по интернету Герман Клименко отметил, что блокировка российских социальных сетей на территории Украины не нанесет им существенного вреда.