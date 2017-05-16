Новости Новороссии: зачем США Донбасс, танки под Мариуполем, подвиг ДНР на холсте

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Новости Новороссии, 16 мая. Украина провоцирует США на вмешательство в Донбассе; Киев готовится к большой войне: ВСУ стягивают танки к Авдеевке и Мариуполю; известный московский художник приехал в ДНР, чтобы написать серию картин о войне.

Украина хочет вернуть Донбасс при помощи США

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин вновь отметил необходимость привлечения США к процессу мирного урегулирования в Донбассе. Об этом глава украинского МИД заявил в интервью Wall Street Journal.

По словам Климкина, именно США должны «надавить» на Россию, став еще одним участником переговоров по разрешению украинского кризиса, которые проводятся в так называемом нормандском формате.

«Нам нужно большее участие США, чтобы надавить на Россию и заставить ее исполнять минские договоренности», — заявил Климкин.

Климкин напомнил, что уже обсуждал эту тему во время своего визита в Вашингтон на встрече с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом.

При этом Климкин вновь озвучил навязшие в зубах и неоднократно опровергнутые Кремлем обвинения в адрес России в том, что в Донбассе якобы «присутствует российская боевая техника и российские регулярные войска».

Киев готовится к большой войне

Украинские военные за минувшие сутки около 30 раз нарушили режим прекращения огня, действующий в Донбассе с начала апреля. Такую информацию озвучили в министерстве обороны Донецкой народной республики.

О нарушениях режима прекращения огня сообщают и представители военного командования Луганской народной республики. Кроме того, в ЛНР заявили, что сбили украинский беспилотник, снимавший передвижение машин ОБСЕ.

Как сообщили в Минобороны ДНР, за прошедшие сутки украинские силовики 29 раз нарушили режим тишины, обстреляв 17 населенных пунктов республики. Сообщается, что ВСУ вели обстрел, используя артиллерию, минометы, вооружение танков и БТР, а также гранатометы и стрелковое оружие. Есть разрушения.

Кроме того, разведка ДНР обнаружила переброску в Донбасс около 20 украинских танков и железнодорожного состава с боеприпасами.

«По данным нашей разведки, противник уменьшил активность обстрелов территории ДНР с целью усиления своих позиций и подвоза боеприпасов для тяжелого вооружения», — заявил на брифинге заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Так, разведка ДНР зафиксировала прибытие трех танков в Авдеевку, еще четыре танка замечены в селе Верхнеторецкое под Горловкой, а в районе села Кальчик между Мариуполем и Волновахой обнаружены еще 10 танков.

Кроме того, по словам Басурина, в Славянск прибыл железнодорожный состав, состоящий из 20 вагонов, со снарядами для минометов, артиллерийских орудий и РСЗО.

Известный художник приехал в ДНР писать картины о Донбассе

Известный московский художник Максим Фаюстов, автор полотен об истории России со Средневековья до наших дней, решил написать серию картин о жизни Донбасса. Фаюстов приехал в столицу ДНР, куда он привез выставку из 30 картин, одну из которых он намерен подарить музею Донецка.

«Мысль посетить Донбасс у меня возникла давно, когда события еще только начинались. У меня есть опыт работы в горячих точках. И вот, наконец, я здесь», — рассказал художник на пресс-конференции в Донецке.

В планах живописца — недельное пребывание на территории ДНР и работа над полотнами о Донбассе. «Хотелось бы, чтобы это была серия работ», — отметил он.

В планах Фаюстова — побывать на передовой и написать портреты участников боевых действий.

«Это бесценный материал: никакие фотографии и репортажи этого не передадут, все нужно увидеть своими глазами», — отметил живописец.