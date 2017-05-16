Шампанского: «Массандра» объявила, как отметит новые санкции Порошенко

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Симферополь, 16 мая. Крымское винодельческое предприятие «Массандра» намерено отметить санкции Украины выпуском шампанского, заявила генеральный директор ФГУП «Массандра» Янина Павленко.

«Массандра» попала в список предприятий, против которых Киев ввел санкции на год. В компании обратили внимание, что не поставляют свою продукцию на территорию Украины уже три года. Кроме того, такое же количество времени «Массандра» находится в черных списках Евросоюза и США.

«А Украина только дошла до этого сегодня, — обратила внимание Павленко. — Это событие мы встретим выпуском первого шампанского под торговой маркой «Массандра».

Ранее президент Украины Петр Порошенко также подписал указ, согласно которому на территории Украины будет заблокирован доступ к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники».