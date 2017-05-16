Враг на грани разгрома: коалиция заявила о скорой победе над ИГ в Мосуле

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Мосул, 16 мая. Террористы экстремистской группировки «Исламское государство»* (деятельность запрещена в России) полностью в кольце и находятся «на грани полного поражения» в иракском Мосуле. Об этом сообщает сегодня агентство Reuters.

По данным агентства, боевики ИГ* находятся на грани полного разгрома в Мосуле.

По словам официального представителя объединенного командования Вооруженных сил Ирака полковника Яхъя Расуля, террористы ИГ держат под контролем только 12 квадратных километров территории Мосула.

Ранее стало известно, что боевики утратили контроль над ключевым бастионом в иракском Мосуле.

Iraqi military spokesman says only 12 sq km of Mosul held by Islamic State https://t.co/GeBI1CNu8T — Reuters Top News (@Reuters) May 16, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.