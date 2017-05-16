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Весь мир
Враг на грани разгрома: коалиция заявила о скорой победе над ИГ в Мосуле

Враг на грани разгрома: коалиция заявила о скорой победе над ИГ в Мосуле

14:34  16 Мая 2017
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Боевики ИГИЛ полностью окружены в Мосуле

Мосул, 16 мая. Террористы экстремистской группировки «Исламское государство»* (деятельность запрещена в России) полностью в кольце и находятся «на грани полного поражения» в иракском Мосуле. Об этом сообщает сегодня агентство Reuters. 

По данным агентства, боевики ИГ* находятся на грани полного разгрома в Мосуле.

По словам официального представителя объединенного командования Вооруженных сил Ирака полковника Яхъя Расуля, террористы ИГ держат под контролем только 12 квадратных километров территории Мосула.

Ранее стало известно, что боевики утратили контроль над ключевым бастионом в иракском Мосуле. 

 

* Организация запрещена на территории РФ.

#иг #игил #мосул #ирак
Дана Балан
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