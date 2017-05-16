В США скончался актер Олег Видов

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Лос-Анджелес, 16 мая. Известный киноактер и режиссер Олег Видов скончался в США на 74-м году жизни после тяжелой болезни.

О смерти актера сообщила его супруга, американский продюсер и кинорежиссер Джоан Борстин.

«Олег Видов, любимый муж, отец, друг скончался сегодня в Уэстлейк Виллидж, Калифорния», — передает слова Борстин РИА Новости.

Она добавила, что причиной смерти популярного актера стали осложнения после перенесенного им ракового заболевания.

Олег Видов родился в Подмосковье. Став актером, много снимался в СССР — в фильмах, ставших классикой советского кинематографа. В 1985 году эмигрировал из Советского Союза. На Западе также сумел заявить о себе, много снимался в Голливуде, работал режиссером.

В последние годы тяжело болевший Видов вместе с семьей проживал в Калифорнии, недалеко от Малибу.