Путин всю неделю посвятит совещаниям по военным вопросам — Песков

В закладки

Скопировать

Москва, 16 мая. Президент России Владимир Путин в Сочи обсудит выполнение гособоронзаказа за 2016 год. Более того, совещания, посвященные военной тематике, будут проходить каждый день до конца недели.

Сегодня в Сочи президент обсудит итоги выполнения гособоронзаказа, сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Совещание получится весьма насыщенным из-за большого числа подлежащих обсуждению вопросов.

«Вопросы межведомственной системы контроля за расходованием бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа, и все, что связано с гособоронзаказом», — уточнил представитель Кремля.

Совещания по тематике в том или ином формате продолжатся в среду, четверг и далее. К участникам заседаний присоединятся руководители подразделений военного ведомства, главы предприятий. В частности, обсуждаться будут вопросы ВПК и военного строительства.