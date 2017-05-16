Кремль о «передаче секретных данных» Лаврову Трампом: Очередная ерунда

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Москва, 16 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «полной ерундой» информацию СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову секретные данные по ситуации в Сирии.

«Для нас это не тема, это очередная ерунда», — сообщил представитель Кремля журналистам. Песков подчеркнул, что в данном случае нет темы для подтверждения или опровержения.

Ранее газета Washington Post распространила информацию о том, что Дональд Трамп мог поделиться секретной информацией о запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство»* во время встречи с главой МИД Сергеем Лавровым в Вашингтоне.

* Организация запрещена на территории РФ.