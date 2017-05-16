Роскомнадзор прокомментировал сообщения о блокировке Telegram

В закладки

Скопировать

Москва, 16 мая. Сообщения о возможной блокировке Telegram являются слухами. Об этом заявили в Роскомнадзоре.

«Это слухи. Мы будем комментировать, когда произойдет событие — либо внесение в реестр, либо блокировка того или иного сервиса», — заявил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

В начале мая Роскомнадзор внес в реестр запрещенных мессенджеры BlackBerry Messenger, Imo и Line, а также аудиовизуальный чат Vchat, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что пользователи Telegram администраторы российских каналов мессенджера обратились к его создателю Павлу Дурову с просьбой не допустить блокировки программы в России. Обращение связано с блокировкой Роскомнадзором приложений, которые не предоставили сведения для регистрации в реестре организаторов распространения информации, сообщает Ura.ru.