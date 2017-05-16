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Происшествия
Число жертв взрыва газа в жилом доме в Волгограде возросло до трех

Число жертв взрыва газа в жилом доме в Волгограде возросло до трех

14:25  16 Мая 2017
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Число жертв взрыва газа в жилом доме в Волгограде возросло до трех

Волгоград, 16 мая. Три человека погибли при обрушении подъезда четырехэтажного жилого дома в Волгограде. Причиной произошедшего стал взрыв газа.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, на момент ЧП в доме проводились газовые работы. В настоящее время спасатели извлекают из-под обломков пострадавших в результате взрыва. Не исключено, что количество жертв может увеличиться.

Ранее в Сети появилось видео с места взрыва в жилом доме. В кадрах можно увидеть, что подъезд здания был полностью разрушен.

 

#взрыв #волгоград
Тимур Румянцев
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