Число жертв взрыва газа в жилом доме в Волгограде возросло до трех
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Волгоград, 16 мая. Три человека погибли при обрушении подъезда четырехэтажного жилого дома в Волгограде. Причиной произошедшего стал взрыв газа.
Как сообщало Федеральное агентство новостей, на момент ЧП в доме проводились газовые работы. В настоящее время спасатели извлекают из-под обломков пострадавших в результате взрыва. Не исключено, что количество жертв может увеличиться.
Ранее в Сети появилось видео с места взрыва в жилом доме. В кадрах можно увидеть, что подъезд здания был полностью разрушен.
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