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Новости Сирии
Сирия: командование перебрасывает подкрепление в провинцию Эс-Сувейда

Сирия: командование перебрасывает подкрепление в провинцию Эс-Сувейда

14:32  16 Мая 2017
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Сирия: командование перебрасывает подкрепление в провинцию Эс-Сувейда

Эс-Сувейда, 16 мая. Правительственные войска готовятся отражать атаки прозападных боевиков в провинциях Сувейда и Хомс.

Командование ВС САР перебросило в Эс-Сувейду силы, высвободившиеся после капитуляции террористов в районе Восточная Гута в провинции Дамаск. Военные источники сообщают, что целью правительственных войск станут, скорее всего, две вооруженные группировки, поддерживаемые международной коалицией во главе США.

Сирия: командование перебрасывает подкрепление в провинцию Эс-Сувейда

Ранее сообщалось, что в сирийскую провинцию Хомс вторглись отряда британских и американских спецназовцев, а также подразделения оппозиционной «Сирийской свободной армии».

Алексей Громов
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