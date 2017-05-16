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Экономика
Минфин РФ рассказал о дальнейших изменениях цен на водку

Минфин РФ рассказал о дальнейших изменениях цен на водку

14:32  16 Мая 2017
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Минфин РФ рассказал о дальнейших изменениях цен на водку

Москва, 16 мая. Минимальная цена на водку не будет меняться в 2017 году. Об этом журналистам во вторник рассказал глава департамента налоговой и таможенной политики министерства финансов Российской Федерации. Алексей Сазанов.

По словам политика, на решение по данному вопросу будет влиять накопленная инфляция по итогам года.

«До конца года цена на водку меняться не будет», — подчеркнул Сазанов.

Как ранее сообщало информационное агентство URA.RU, цены на водку и коньяк на территории России выросли сразу на 8%.

Алексей Громов
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