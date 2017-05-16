Жертвами взрыва в Волграде стали два человека, семеро пострадали

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Волгоград, 16 мая. Два человека погибли во время взрыва в жилом доме в Волгограде, сообщили источники Федерального агентства новостей.

По последним данным, в трагедии погибли два человека. В городскую клиническую больницу №7 доставлены семь пострадавших. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое, их направляют в реанимацию. Урон здоровью еще пяти пострадавших оценивается как средний. Все доставленные в больницу люди — совершеннолетние.

По данным источников, под завалами могут находиться еще два или четыре человека. По последней информации, они все живы.

Ранее поступило сообщение, что подъезд четырехэтажного жилого дома обрушился в Волгограде из-за взрыва бытового газа.