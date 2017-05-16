Петербуржец зарезал экс-жену и 7-летнего сына в Новокузнецке, чтобы не платить алименты

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Новокузнецк, 16 мая. Житель Санкт-Петербурга обвиняется в убийстве бывшей сожительницы и 7-летнего сына, сообщает региональная пресс-служба СУ СКР.

По версии следствия, в начале мая 29-летний мужчина приехал в Кемеровскую область к своей 26-летней гражданской жене, с которой у них возникали споры на почве выплаты алиментов. В ходе очередной ссоры мужчина зарезал семью.

Тела женщины и ее ребенка обнаружила соседка, которая и обратилась в правоохранительные органы. Сотрудникам СК и полиции удалось быстро задержать злоумышленника, который после убийства родных отправился на автобусе в Новосибирск. На одежде мужчины обнаружили пятна крови. Во время обыска у него были изъяты телефон и ноутбук из квартиры убитых.

В данный момент решается вопрос о заключении петербуржца под стражу, передает «Свободная пресса».