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Происшествия
Ремонт газовой системы во взорвавшемся доме в Волгограде планировался на 2018 год

Ремонт газовой системы во взорвавшемся доме в Волгограде планировался на 2018 год

14:07  16 Мая 2017
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Ремонт газовой системы во взорвавшемся доме в Волгограде планировался на 2018 год

Волгоград, 16 мая. Один человек погиб и двое пострадали в результате обрушения подъезда в четырехэтажном жилом доме в Волгограде.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, на момент ЧП в доме проводились газовые работы. По словам источника, ремонт газовой системы был запланирован на 2018 год.

Взрыв был такой силы, что в домах, расположенных в 300 метрах, вылетели окна.

Известно, что этот кирпичный дом был построен в 1958 году, в очереди на капитальный ремонт не стоял, его проверку проводили в 2015. По итогам проверки дом признали в хорошем состоянии. 

Ремонт газовой системы во взорвавшемся доме в Волгограде планировался на 2018 год

#взрыв #волгоград #чп #дом
Дана Балан
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