Бывший агент ЦРУ рассказал, как Иран помогает КНДР в разработке ракет

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Москва, 16 мая. Иран оказывает поддержку Южной Корее в создании баллистических ракет. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Фред Флитц в эфире американского телеканала CNBC.

По его данным, последние испытания Северной Кореи продемонстрировали, что Пхеньян достиг заметных успехов в освоении ракетных технологий. КНДР успешно испытала новый носитель среднего радиуса действия, которые стали основой для создания ракет дальнего радиуса действия.

«Это был значительный прогресс в плане ракет, которые, похоже, способны выдерживать довольно тяжелую боеголовку и нести ее на довольно значительное расстояние», – сказал специалист.

Флитц также добавил, что успех Северной Кореи достигнут благодаря помощи Тегерана. По его данным, иранские ученые принимали участие в испытаниях северокорейских ракет среднего радиуса действия, а также в ядерных испытаниях.