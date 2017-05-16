Сирия: возможности новой «арабской весны»

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Москва, 16 мая. Эксперты считают, что Россия должна не только бороться с терроризмом в Сирии, но и помочь президенту Сирии Башару Асаду решить внутренние проблемы страны.

Многолетняя конфликтная ситуация в Сирии привела к тому, что внутренние проблемы САР, которые существовали до войны, еще более обострились. Львиная доля внимания властей Дамаска уходит на ведение боевых действий с террористами, а также на противодействие внешнеполитическим силам, которые стремятся упрочить свое влияние в регионе и вмешаться в сирийский конфликт.

В этой ситуации именно Россия, считают эксперты, должна подтолкнуть Асада к политическим и экономическим реформам, которые необходимо начинать, не дожидаясь окончания войны. Программа реформ, пишет «Журналистская правда», должна быть универсальной и учитывать все сирийские реалии.