Берлускони посмеялся над престарелой женой Макрона

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Рим, 16 мая. Сильвио Берлускони прокомментировал возраст супруги нового президента Франции Эммануэля Макрона. Политик назвал французского коллегу «хорошим юношей с привлекательной мамой».

По словам бывшего итальянского премьера, жена Макрона «водила его за ручку, когда он был совсем ребенком». Отметим, что новый президент Франции является самым молодым в истории республики после Наполеона Бонапарта.

Бриджит Тронье старше Эммануэля Макрона на 24 года. Этот факт вызвал бурную реакцию в СМИ, передает издание «Дни.ру». Супруге президента Франции крайне непросто утвердить свой статус первой леди.

Дочь Бриджит — Тифэн Озьер — попыталась защитить мать, заявив, что подобные нападки совершенно недопустимы в адрес супруги главы государства. Сам Макрон ничего странного в таком союзе не видит. Все выпады на эту тему он назвал проявлением двойных стандартов.

Макрон также опроверг информацию о том, что является гомосексуалом, который пытается «прикрыть» нетрадиционную ориентацию с помощью жены.