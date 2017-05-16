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Происшествия
Появилось первое видео с места взрыва в жилом доме в Волгограде

Появилось первое видео с места взрыва в жилом доме в Волгограде

14:11  16 Мая 2017  /обновлено: 14:42  16 Мая 2017
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Появилось первое видео с места взрыва в жилом доме в Волгограде

Волгоград, 16 мая. В Сети появилось видео с места обрушения подъезда четырехэтажного жилого дома в Волгограде. Как стало известно, ЧП случилось в результате взрыва бытового газа.

По последней информации, один человек погиб, еще двое пострадали. По словам очевидцев, в районе дома целый день пахло газом, в момент случившегося в доме проводились газовые работы. В результате взрыва подъезд дома был полностью разрушен.

Напомним, ранее в центре столицы Таиланда прогремел взрыв, пострадали две женщины.

 

 

 

#волгоград
Тимур Румянцев
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