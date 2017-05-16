Появилось первое видео с места взрыва в жилом доме в Волгограде

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Волгоград, 16 мая. В Сети появилось видео с места обрушения подъезда четырехэтажного жилого дома в Волгограде. Как стало известно, ЧП случилось в результате взрыва бытового газа.

По последней информации, один человек погиб, еще двое пострадали. По словам очевидцев, в районе дома целый день пахло газом, в момент случившегося в доме проводились газовые работы. В результате взрыва подъезд дома был полностью разрушен.

Напомним, ранее в центре столицы Таиланда прогремел взрыв, пострадали две женщины.