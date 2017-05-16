ЕС и США безмолвствуют: МИД РФ дал оценку новым санкциям Украины

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Москва, 16 мая. Санкции Украины в отношении России являются проявлением цензуры по политическим мотивам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Киевский режим использует всевозможные силовые методы воздействия на своих граждан: от запрещения музыки и литературы до военной агрессии против своего народа, — сообщила представитель МИД РФ. — Европа и США безмолвствуют».

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал новый пакет антироссийских санкций в отношении 1228 физических и 468 юридических лиц РФ. Новые санкции предусматривают блокировку соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», поисковика «Яндекс» и других российских сайтов, сообщает Ura.ru.