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Общество
Цветочную «Ночь музеев» устроят для посетителей «Царского села»

Цветочную «Ночь музеев» устроят для посетителей «Царского села»

14:18  16 Мая 2017
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Цветочную «Ночь музеев» устроят для посетителей «Царского села»

Санкт-Петербург, 16 мая. Музей-заповедник «Царское село» примет участие в «Ночи музеев», которая в этом году пройдет 20 мая. Гостям мероприятия расскажут о растениях царской резиденции — сегодня и столетия назад. 

Впервые за всю историю проведения «Ночи музеев» в «Царском селе» свои двери посетителям откроют «Верхние теплицы» Александровского парка. Посетители смогут совершить экскурсию по оранжереям комплекса, где увидят цветы, которые будут посажены в «Царском селе» летом, узнают о формировании крон декоративных деревьев, а также об исторических сортах растений в резиденции, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге»

Кроме того, посетители смогут оценить цветочное оформление Собственного и Фрейлинского садиков, Висячего сада, а также узнают о «цветочной» моде. Однако в пресс-службе парка предупреждают, что из-за аномально холодной погоды далеко не все цветы успели распуститься. 

В «Царском селе» посетителей будут ждать с 18.00 до 23.00. Цена билета — 150 рублей. 

#петербург
Владимир Багров
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