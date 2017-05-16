ДНР: ВСУ формируют ударную группировку в районе Донецка

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Донецк, 16 мая. За прошедшие сутки украинские силовики значительно уменьшили количество обстрелов территории ДНР.

Зафиксировано 29 нарушений режима прекращения огня, из них на донецком направлении зафиксировано 12 нарушений. Личный состав 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ вел обстрел поселка Спартак, применив шесть 122 мм артиллерийских и пять танковых снарядов, а также 73 мины различного калибра. Минометному обстрелу также подверглись поселок Жабичево и Ясиноватая, по ним противник выпустил 16 мин калибром 82 мм.

На горловском направлении зафиксировано применение противником запрещенного минскими договоренностями вооружение в районе поселка Зайцево, где минометные расчеты 53 омбр выпустили по поселку девять мин калибром 82 мм.

Кроме того, украинские силовики за минувшие сутки применяли вооружение БМП, БТР, различные виды гранатометов и стрелкового оружия на всех направлениях. По данным разведки ДНР, противник уменьшил активность обстрелов территории республики, с целью усиления своих позиций и подвоза боеприпасов.

Также разведка ДНР зафиксировала прибытие 10 танков в район поселка Кальчик, четырех танков в районе поселка Вернеторецкое и трех танков вблизи Авдеевки. Зафиксировано проведение противником работ по созданию инженерных и фортификационных сооружений вдоль всей линии соприкосновения.

Кроме того, в районе Славянска замечено прибытие железнодорожного состава из 20 вагонов с артиллерийскими, минометными и реактивными боеприпасами.