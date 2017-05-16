СБУ объяснила, чем грозят Захаровой ее «незаконные» визиты в Крым

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Киев, 16 мая. Служба безопасности Украины не принимала решение о запрете въезда на территорию страны официальному представителю внешнеполитического ведомства Российской Федерации Марии Захаровой из-за поездки в Крым.

По словам представителей СБУ, ведомство не способно каким-то образом повлиять на посещение Крыма российскими чиновниками и дипломатами, однако считает это нарушением законодательства Украины и «фиксирует их (нарушения)».

Напомним, ранее по причине якобы незаконных визитов в российский Крым в украинскую страну запретили въезд многим российским деятелям культуры, в том числе Михаилу Боярскому, Кате Лель и Леониду Агутину.

Напомним, в марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого более 97% граждан высказались за воссоединение с РФ. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о воссоединении крымского полуострова с Россией.