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Политика
Совфед планирует рассмотреть 29 мая кандидатуру Небензи на должность поспреда РФ при ООН

Совфед планирует рассмотреть 29 мая кандидатуру Небензи на должность поспреда РФ при ООН

13:48  16 Мая 2017
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Совфед планирует рассмотреть 29 мая кандидатуру Небензи на должность поспреда РФ при ООН

Москва, 16 мая. Международный комитет Совфеда рассмотрит кандидатуру замглавы МИД РФ Василия Небензи на должность постпреда России при ООН, сообщил источник в правительстве.

Ожидается, что кандидатура Небензи будет обсуждаться 29 мая, передает РИА Новости. Данный вопрос также будет рассматривать комитет по международным делам Госдумы РФ.

Ранее сообщалось, что в Совфеде рассмотрят кандидатуру Антонова на пост посла РФ в США.

#оон #небензи
Алексей Громов
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