Совфед планирует рассмотреть 29 мая кандидатуру Небензи на должность поспреда РФ при ООН
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Москва, 16 мая. Международный комитет Совфеда рассмотрит кандидатуру замглавы МИД РФ Василия Небензи на должность постпреда России при ООН, сообщил источник в правительстве.
Ожидается, что кандидатура Небензи будет обсуждаться 29 мая, передает РИА Новости. Данный вопрос также будет рассматривать комитет по международным делам Госдумы РФ.
Ранее сообщалось, что в Совфеде рассмотрят кандидатуру Антонова на пост посла РФ в США.
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