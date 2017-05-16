Серебряного призера Олимпиады-2014 дисквалифицировали из-за допинга

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Вашингтон, 16 мая. Серебряный призер зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи Кристофер Кревелинг был отстранен от участия в соревнованиях за употребление запрещенных препаратов. Об этом проинформировали официальные представители Антидопингового агентства Соединенных Штатов Америки (USADA).

В крови американского шорт-трекиста (проба была взята в октябре 2016 года) было обнаружено антиэстрогенное средство кломифен. Как передает издание «Аргументы и факты», Кревелинга дисквалифицировали на четыре года (отсчет ведется с 18 ноября 2016 года).

Напомним, ранее стало известно о том, что в США на 12 лет дисквалифицировали тренера по тяжелой атлетике Майкла Гинграса.