Порошенко создает «великий файрвол»: российские соцсети высмеяли санкции Украины

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Российские соцсети высмеяли решение президента Украины расширить санкции в отношении 1228 физлиц и 468 юрлиц. В этот санкционный список попали не только интернет-сервисы «Яндекс» и Mail.ru, но и соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также производители антивирусного ПО «Лаборатория Касперского» и «Доктор Веб». Федеральное агентство новостей собрало самые примечательные посты в Twitter по этому поводу.

Не ищи меня вконтакте, в одноклассниках нас нету. pic.twitter.com/JNZzbymsEW — Плюшевый (@vedmezhe) May 16, 2017

На Украине, понятное дело, пользователи блокируемых социальных сетей рвали и метали. Дошло до того, что некоторые даже пригрозили устроить в стране третий майдан. Неудивительно, что сразу появились картинки вроде такой.

Порошенко подписал указ о блокировке "Вконтакте", "Одноклассники", "Mail.ru" и "Яндекс" на территории Украины pic.twitter.com/Y5H11DnQ2L — Москва FM (@92fmru) May 16, 2017

В России самые остроумные пользователи сразу стали теряться в догадках — почему Порошенко решился на такой шаг именно сейчас? Появилась лингвистическая версия.

Вконтакте блокируют, потому что правильно Наконтакте. — Покемон ВьетКафе (@sikorochka) May 16, 2017

Есть и более пикантное предположение. Российские соцсети служили непрерывным источником вдохновения для украинского президента. До вчерашнего дня.

Говорят пани Марина застукала Петра Алексеевича на просмотре порно вконтакте. Пазл сложился. Слава Украине! — Pavel Shehtman (@PavelShehtman) May 16, 2017

Наконец, один пользователь развил сюжет до какой-то фантасмагории. Порошенко на этих санкциях не остановится и введет новые. Но есть кое-что в России, чего он запретить просто не в состоянии.

Пётр Порошенко усилил санкции против России и запретил на Украине медведей, балалайки, матрёшек и водку. Потом подумал и водку не запретил. — Голос Мордора (@spacelordrock) May 16, 2017

Как бы то ни было, не будет больше для рядовых украинцев российских социальных сетей. Ни музыки послушать, ни фотографиями поделиться. По этому поводу уже тоже появился специальный рисунок.

Особенно предприимчивые россияне сразу же предложили украинцам помочь и организовать специальный бизнес — продавать диски и флэшки со свежими мемами из «ВКонтакте» на Украине. А крепить, например, к птицам — чтобы через государственную границу проходили.

На Украине заблокировали доступ к "Яндексу", "ВКонтакте" и "Одноклассникам" pic.twitter.com/v4zylfYpRp — Муха Хиллари (@MuhaHillary) May 16, 2017

А вообще от блокировки российских социальных сетей на Украине одна польза. Уверен в этом и депутат Виталий Кличко. По крайней мере, так думают авторы свежего мема про него.

Но если серьезно, понятно, что новые украинские санкции просто смешны и просто не решают никаких проблем. Может, это понимает и сам Порошенко. А, может, и нет.

Украинские пользователи предложили вместо блокировки социальных сетей заблокировать самого Порошенко pic.twitter.com/gN4zarp55Q — Муха Хиллари (@MuhaHillary) May 16, 2017

Некоторые пользователи тут же смастерили иллюстрацию, где президент Украины выглядит руководителем Северной Кореи. Где, как известно, с цензурой и свободным доступом в Интернет тоже есть кое-какие проблемы. Запрет Порошенко назвали началом создания «великого украинского файрвола».

"У вас - Царь, а у нас - Демократия!" pic.twitter.com/GtQ4Z8AJGi — Кот Лаврова (@KotLavrova) May 16, 2017

Остается добавить, что страница Петра Порошенко в обоих блокированных социальных сетях действует. Скоро ждать там появления новых постов?

Ничего особенного, просто действующие страницы Петро Порошенко в Одноклассниках и Вконтакте. Сети заблокированы, а странички действуют. pic.twitter.com/t3yZhtKylk — EugeneD. (@EugeneDX14) May 16, 2017

Правда, команда украинского президента быстро спохватилась. И на той же страничке «ВКонтакте» оставила следующее сообщение:

«Гибридная война требует адекватных ответов на вызовы. Массированные кибератаки РФ по всему миру указывают, что пришло время действовать иначе и более решительно. Украинские интернет-провайдеры должны прекратить предоставлять доступ к российским сервисам. Все официальные страницы президента на этих сервисах будет закрыто».

Теперь Украина в безопасности.