ДНР поймала «фейкометчиков» Киева на лжи про обстрел в Авдеевке

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Донецк, 16 мая. В Донецкой народной республике указали на откровенную ложь украинской стороны об обстрелах в Донбассе.

В ДНР опровергли обстрел мирного населения в Авдеевке 13 мая со стороны сил республики.

«Уважаемые стихоплеты и фейкометчики Украины, прежде чем готовить такие разоблачения, потрудитесь изучить физику или, хотя бы, баллистику, — отметил военный источник. — В целях ликвидации безграмотности среди вас сообщу, что 122-мм снаряд, выпущенный, по вашему заявлению со стороны нашей республики, не может в полуметре от цели изменить направление на 90 градусов».

По данным ДНР, от действий украинского командования страдают не только мирные жители Донбасса, но и сами бойцы ВСУ. Так, резко выросло количество жалоб от военнослужащих 36-й обр МП из-за некачественного материального обеспечения.

«Этого и следовало ожидать от армии, в которой начальник войск связи ВСУ просит общественные организации закупить для армии еще 100 000 радиостанций, деньги на обеспечение военнослужащих собирают волонтеры в торговых центрах, а гуманитарную помощь везут не пострадавшим мирным жителям, а солдатам на передовую», — заметили представители ДНР.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли поселок Крутая Балка под Ясиноватой. В результате обстрела в одном из жилых домов разгорелся пожар, уничтоживший постройку.