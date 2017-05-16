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Происшествия
Взрыв прогремел в жилом доме в Волгограде, есть жертвы

Взрыв прогремел в жилом доме в Волгограде, есть жертвы

13:43  16 Мая 2017
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Взрыв прогремел в жилом доме в Волгограде, есть жертвы

Волгоград, 16 мая. Подъезд четырехэтажного жилого дома обрушился в Волгограде. По предварительным данным, ЧП произошло из-за взрыва бытового газа.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в результате происшествия в Советском районе города один человек погиб, еще двое пострадали. На момент случившегося в доме проводились газовые работы.

На данный момент спасатели проверяют информацию о взрыве бытового газа.

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#взрыв #волгоград
Катерина Михайлиди
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