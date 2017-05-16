Госдума намерена присвоить Шевчуку звание «Честь и совесть российского рока»

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Москва, 16 мая. Парламентарии готовы сделать подарок российскому музыканту в честь его юбилея.

Депутаты Госдумы Сергей Иванов и Иван Сухарев намерены присвоить музыканту Юрию Шевчуку звание «Честь и совесть российского рока», пишет RT. Парламентарии отметили, что Шевчук является одним из тех немногих музыкантов, которые не меняли как жизненных, так и политических принципов.

По мнению депутатов, Шевчук всегда отстаивал свою правду и не боялся стать для кого-либо нерукопожатным, а его песни являются настоящим культурным наследием. Юрий Шевчук 16 мая отмечает свое 60-летие.