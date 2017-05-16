В Совфеде рассмотрят кандидатуру Антонова на пост посла РФ в США

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Москва, 16 мая. Международный комитет Совфеда рассмотрит кандидатуру заместителя министра иностранных дел России Анатолия Антонова на должность посла РФ в США, сообщил источник в российском парламенте. Как стало известно РИА Новости, международный комитет Госдумы тоже будет обсуждать эту кандидатуру.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации СМИ о новом назначении Антонова. Он пояснил, что Кремль не анонсирует кадровые перестановки. Если появятся соответствующие указы, об этом сразу станет известно, добавил он.