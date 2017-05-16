Мальчик, ты слишком много себе позволяешь: в Совфеде призвали ЕС «остановить своего бультерьера»

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На Украине заблокировали доступ к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», к поисковой системе «Яндекс» и ресурсам компании Mail.ru. Такая мера предусмотрена указом о новых санкциях в отношении Российской Федерации, который подписал сегодня президент Украины Петр Порошенко.

«Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ресурсов сервисов Mail.ru, «Яндекс» и Яндекс. Украина», — заявляет пресс-служба украинского президента.

Также под запрет попали сайты антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb.

Елена Афанасьева, член временной комиссии Совфеда РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ, сравнивает действия украинской стороны с предсмертной истерикой.

«В последние дни мы наблюдаем на Украине какую-то истерику, которая иногда бывает у человека незадолго до кончины. Бывает же, что у человека перед смертью есть еще много сил, которые он пытается выплеснуть и растратить. У меня такое чувство, что у украинской власти сейчас началась именно такая истерика», — заявляет сенатор.

Елена Афанасьева надеется, что не в одной только России заметят выходку украинской стороны.

«Надеюсь, что после вступления в силу этого запрета Европа, наконец, спохватится и одернет Порошенко за рукав. Надеюсь, что ему скажут: «Мальчик, ты слишком много себе позволяешь». То, что делает сейчас Украина, не позволяет себе ни одна мировая держава. Одно дело цензура, другое — полнейший запрет обмена информацией через соцсети. Цензура допустима только тогда, когда с помощью нее граждан ограждают от деструктивных и антиморальных настроений. Но и то к цензуре всегда нужно относиться очень осторожно», — отмечает она.

Санкции, введенные Порошенко в отношении российских интернет-компаний, навредят, прежде всего, самим украинским гражданам.

«После этого запрета не остается никакого сомнения в том, что власть и народ на Украине — это совершенно разные вещи. Власть там действует, исходя из одной лишь ей понятных мотивов. При этом она совершенно не обращает внимания на права своих граждан. Право на свободное общение с друзьями и родственниками, право на свободный обмен информацией и перемещение по территории страны — все они систематически нарушаются украинскими властями. Украинская власть наносит непоправимый ущерб экономике, идеологии и населению собственной страны», — продолжает сенатор.

Порошенко движется семимильными шагами к тому, чтобы вернуть свою страну в Средние века, считает Афанасьева. Потеря возможности свободно искать и обмениваться информацией в Интернете приведет к интеллектуальному вырождению украинского общества.

«Потеря возможности свободно перемещаться в информационном пространстве, потеря связи и возможности обмена опытом — все это способно откинуть народ на много лет назад. Это настолько вредно и непонятно, что не вызывает у меня ничего, кроме сожаления и огромной жалости к украинскому народу», — резюмирует Афанасьева.

Конечно, для наших интернет-компаний решение Порошенко также будет очень неприятно. «Для каждой такой компании развитие всегда лучше, чем стояние на месте. К сожалению, теперь им придется искать возможности взаимодействия с внешним миром в новых условиях. В условиях, добавлю, в которых они оказались не по своей вине», — поясняет сенатор.

«Украинские власти запрещают своему народу общаться в социальных сетях, они расстреливают невинных людей только за то, что те предпочитают говорить по-русски. Я удивляюсь тому беспределу, который творится на украинской земле. То, что это именно беспредел, мировое сообщество не понимать уже не может. Раньше украинское государство еще как-то пыталось обосновывать свои действия. К примеру, военные действия в отношении Донецка и Луганска в Киеве оправдывали тем, что там якобы засели какие-то «сепаратисты». Сегодняшний запрет Порошенко оправдать никак нельзя. Это наступление на свободное общение — значит, явный признак того, что Украина стремительно скатывается в тоталитаризм. В Европе у нас, кажется, любят бороться с тоталитарными режимами. Быть может, тогда они, наконец, остановят своего бультерьера?» — подводит итог Елена Афанасьева.