Житель Воронежа покончил с собой при попытке ограбить банк
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Воронеж, 16 мая. Житель Воронежа попытался ограбить банковское учреждение, расположенное на улице Плехановская.
Как стало известно ФАН, при попытке ограбить банк в какой-то момент мужчина выхватил нож и внезапно покончил с собой. По словам очевидцев, ранение он нанес себе в грудь.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета России, ведется доследственная проверка.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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