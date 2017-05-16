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Происшествия
Житель Воронежа покончил с собой при попытке ограбить банк

Житель Воронежа покончил с собой при попытке ограбить банк

13:26  16 Мая 2017
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Житель Воронежа покончил с собой при попытке ограбить банк

Воронеж, 16 мая. Житель Воронежа попытался ограбить банковское учреждение, расположенное на улице Плехановская.

Как стало известно ФАН, при попытке ограбить банк в какой-то момент мужчина выхватил нож и внезапно покончил с собой. По словам очевидцев, ранение он нанес себе в грудь.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета России, ведется доследственная проверка.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

#нож #воронеж #ск рф #банк #грабитель
Алексей Громов
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