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Общество
От платья до автомобиля: Голодец рассказала, что может сделать своими руками

От платья до автомобиля: Голодец рассказала, что может сделать своими руками

13:44  16 Мая 2017
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От платья до автомобиля: Голодец рассказала, что может сделать своими руками

Краснодар, 16 мая. Умение делать что-то своими руками, обладание прикладными знаниями является верным путем к успеху, считает вице-премьер Ольга Голодец. 

Голодец, выступая на пленарном заседании V национального чемпионата «Молодые профессионалы», отметила, что для нее умение делать что-то своими руками является своего рода жизненным кредо. 

«Мы все росли в то время, когда у нас было очень далеко от изобилия все, и я сама шила, я сама могла починить автомобиль», — рассказала вице-премьер.

Голодец добавила, что в школе овладела профессией мастера-телефониста и могла обнаружить поломки в аппарате; это приносило ей удовольствие. Вице-премьер отметила, что очень дорожит тем, что умеет многие вещи делать своими руками, и старается, чтобы этими умениями овладели ее дети и внуки. 

Политик подчеркнула, что такой труд может приносить успех, и в качестве подтверждения привела пример посла Worldskills Аркадия Новикова, который из простого повара превратился в успешного бизнесмена, вошедшего в список Forbes.

«Сегодня обладание хорошей компетенцией  — это самый верный путь к успеху для любой семьи, и мы должны такую возможность дать нашей молодежи, нашим детям. Потому что в основе успеха лежит очень хороший, выверенный правильный профессиональный подход к обучению»,  — заключила Голодец.

#голодец
Владимир Багров
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