Звезда «Города грехов» обнаружила в своем доме мертвую кузину

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Венеция, 16 мая. Звезда фильма «Город грехов» голливудская актриса Розарио Доусон обнаружила дома в Венеции свою двоюродную сестру мертвой.

Обнаружив тело сестры, Доусон немедленно позвонила врачам. Однако спасти ее не представлялось возможным: 26-летняя Инес Васкес умерла задолго до прихода актрисы.

Известно, что кузина Доусон страдала от сильных головных болей и гипертонии. По предварительной информации, смерть девушки наступила по естественным причинам.

Голливудская звезда воздерживается от комментариев после произошедшего.

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