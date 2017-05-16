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Происшествия
Звезда «Города грехов» обнаружила в своем доме мертвую кузину

Звезда «Города грехов» обнаружила в своем доме мертвую кузину

13:52  16 Мая 2017
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Звезда «Города грехов» обнаружила в своем доме мертвую кузину

Венеция, 16 мая. Звезда фильма «Город грехов» голливудская актриса Розарио Доусон обнаружила дома в Венеции свою двоюродную сестру мертвой.

Обнаружив тело сестры, Доусон немедленно позвонила врачам. Однако спасти ее не представлялось возможным: 26-летняя Инес Васкес умерла задолго до прихода актрисы.

Известно, что кузина Доусон страдала от сильных головных болей и гипертонии. По предварительной информации, смерть девушки наступила по естественным причинам.

Звезда «Города грехов» обнаружила в своем доме мертвую кузину

Голливудская звезда воздерживается от комментариев после произошедшего.

Ранее в китайском городе Цзянцзинь собака спасла похороненного заживо ребенка.

#доусон
Катерина Тимошенская
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