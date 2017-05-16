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Политика
Киев ввел санкции против российских соцсетей после специального исследования США

Киев ввел санкции против российских соцсетей после специального исследования США

13:39  16 Мая 2017
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Киев ввел санкции против российских соцсетей после специального исследования США

Киев, 16 мая. Украинский президент Петр Порошенко подписал указ, согласно которому вступает в силу решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении ряда российский компаний, социальных сетей и СМИ.

Скорость, с которой украинское руководство по указке советников из Вашингтона загоняет граждан Украины в угол, шокирует. 

Решение СНБО предусматривает запрет интернет-провайдерам предоставлять услуги по доступу пользователям к российским социальным сетям. Стоит отметить, что кроме «Яндекса», «ВКонтакте» и «Одноклассников» санкции коснулись «Лабатории Касперского», перевозчика «Аэрофлот» и других авиакомпаний.

Под запретом также ряд российских СМИ, в том числе телеканалы «Звезда» и РЕН ТВ, а также «Наше радио» и многое другое. 

Киев ввел санкции против российских соцсетей после специального исследования США

Как пишет «Журналистская правда», перед подписанием данного указа Агентство США по международному развитию (USAID) провело исследование на Украине. В результате выяснилось, что большинство граждан Украины пользуется именно российскими социальными сетями «ВКонтакте» и «Одноклассники». 

Дана Балан
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