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Луганск, 16 мая. Командиры подразделений Вооруженных сил Украины в Донбассе занимаются продажей оружия и боеприпасов гражданским лицам. По словам официального представителя Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) подполковника Андрея Марочко, данные факты были выявлены в ходе работы комиссии, работающей в 14-й отдельной механизированной бригаде.

«Командиром этой бригады является военный преступник полковник Жакун, «прославившийся» отдачей преступных приказов на применение тяжелой артиллерии и реактивных систем по мирным жителям и объектам гражданской инфраструктуры», — цитирует словам Марочко Луганский информационный центр.

Напомним, ранее сообщалось, что киевские силовики на протяжении последних 24 часов четыре раза нарушили в ЛНР «режим тишины», обстреляв территорию республики.

В начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей объявили о создании народных республик. После референдума в мае ДНР и ЛНР провозгласили себя независимыми от Украины. Киев в ответ начал вооруженную операцию против жителей регионов, которая не прекращается по сей день.