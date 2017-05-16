Ученые обнаружили гигантскую планету, состоящую из «пенопласта»

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Бетлехем, 16 мая. Астрономы из университета округа Лехай (США) обнаружили «пенопластовую» планету KELT-11b, которая вращается вокруг светила HD 93396. Материя необычного космического тела имеет плотность меньше пенопласта, сообщает издание Astronomical Journal.

По словам эксперта Джошуа Пеппера, необычная экзопланета имеет гигантские размеры — она на 40% больше Юпитера (самой большой планеты Солнечной системы — прим. ред.). При этом масса планеты соизмерима с плотностью пенопласта.

‘Styrofoam’ Planet Bigger Than Jupiter https://t.co/yllbN6XkLa — Farshad Sharifi (@farshad187) May 16, 2017

Планету из «пенопласта» отнесли к классу «горячих юпитеров». Таким образом, ученые подтвердили, что KELT-11b является раскаленным газовым гигантом. Тем не менее, экзопланета обладает уникальными особенностями, которые никогда раньше не встречались.

В будущем исследователи планируют продолжить наблюдение за удивительным космическим объектом.