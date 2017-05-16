Порошенко может запретить зеркала, стройнее не станет: эксперты о санкциях против «Яндекса»

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В Сети идет бурное обсуждение расширенного санкционного списка против России, в который попали интернет-сервисы «Яндекс» и Mail.ru, соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте», производители антивирусного ПО «Лаборатория Касперского» и «Доктор Веб». Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому под санкции попадают 1228 физлиц и 468 юрлиц. Против юридических лиц Киев продлил ограничительные меры на срок от года то трех лет, для физических — от года до «бессрочно».

Как сообщает «Лента.ру», в «блэк-лист» попало несколько депутатов Госдумы РФ — им запрещен въезд на территорию Украины.

В списке юрлиц оказались российские СМИ, например «Россия сегодня», «Звезда», Рен ТВ, РБК, Наше радио, также интернет-поисковики Yandex и Mail, несколько IT-компаний, соцсети, производители антивирусного программного обеспечения и несколько российских авиакомпаний, включая «Аэрофлот» и UTair.

В принципе, решение гаранта украинской конституции не стало чем-то из ряда вон выходящим, поскольку в стране идет активная пропаганда всего антирусского. Теперь новая европейская держава будет создавать украинские поисковые системы и национальные соцсети. Можно только предположить, как будет называться украинский поисковик или аналог «ВКонтакте».

Журналист и политолог Юрий Кот считает, что с решением главы «незалежной» связано решение Шевченковского суда в отношении России.

«В конце прошлой недели Шевченковский райсуд города Киева отказался признавать факт агрессии России против Украины. Порошенко сам лично попросил судей не принимать это решение, тем самым признавая, что никакой агрессии нет. Это все идет в рамках одной общей доктрины: сначала они запретили авиасообщение, затем затруднили грузоперевозки, отменили платежные системы, теперь делают все, чтобы запретить соцсети. Не исключаю, что они дойдут до того, чтобы запретить «Газпрому» транзит газа через Украину, — комментирует для ФАН Юрий Кот. — Если говорить конкретно о социальных сетях, то что это, как не тирания? Они всегда кичились своим демократическим нутром. Но нутро-то оказалось демоническим. Людей превращают в болванчиков. Это выдуманная война с реальными жертвами. Людей лишают доступа к реальной информации. Разумеется, кому надо, тот обойдет эти запреты. Навскидку в голове уже нарисовались несколько программ, с помощью которых можно это сделать».

По мнению экс-депутата Верховной рады Украины, кандидата в президенты от провозглашенного в Москве Комитета спасения Украины (КСУ) Владимира Олейника, это реальный бракоразводный процесс.

«Когда Порошенко сказал, что безвиз — это конец бракоразводного процесса, он имел в виду обрыв всех связей. Первым этапом стало авиасообщение. Но он причинил вред украинским интересам, поскольку на Украину летало больше украинцев, нежели россиян. Затем начались проблемы с перечислением заработной платы, когда запретили российские платежные системы. Сейчас — электронные средства. А следующим шагом стал законопроект о введении визового режима с Россией, — говорит Владимир Олейник. — Порошенко попал в ситуацию, когда любое действие приводит к ухудшению положения. Это политика самоубийств. Порошенко уже не контролирует ситуацию, в стране всем заправляют нацики».

Украинский независимый политический обозреватель Павел Карназыцкий в комментарии ФАН сказал: «Порошенко может запретить и зеркала, но от этого он вряд ли станет стройнее и моложе. Власть борется, как может, со свободой слова, в надежде, что это им поможет скрыть от избирателей свою срамоту».

Не остались в стороне и пользователи Twitter. Жаркое обсуждение в соцсети идет по тэгу #наукраине.

«На Украине запретили доступ к «ВК» и «Одноклассникам». Следующий ход — смена набора Y-хромосом у украинцев, отвечающих за сходство с генофондом славян», — пишет пользователь Витя Сорваль‏.

«На Украине запретили «ВКонтакте». Зачем теперь писать на стенке «Слава Украине», если великая нация теперь не увидит этого?» — спрашивает пользователь @t_yak1.

Скандальный паблик МДК на свое странице в Twitter разместил запись: «На Украине заблокируют доступ к «Яндексу», «ВКонтакте» и «Одноклассникам». Именно так решаются проблемы на межгосударственном уровне».

Кроме того, на указ Порошенко в сети уже появился мем.

Исходя из недавних событий на Украине pic.twitter.com/6DiipkYU1K — Ондре (@ndr_sch) May 16, 2017

Доступ к интернет-ресурсам уже планируется обходить через ту же Польшу, а главной шуткой в сети стало сообщение: «Сайт украинского президента предлагает поделиться новостью о запрете соцсети «ВКонтакте» во «ВКонтакте».