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Происшествия
Житель Новосибирска в пьяном угаре жестоко зарезал свою слепую мать

Житель Новосибирска в пьяном угаре жестоко зарезал свою слепую мать

13:17  16 Мая 2017
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Житель Новосибирска в пьяном угаре жестоко зарезал свою слепую мать

Новосибирск, 16 мая. Новосибирская пенсионерка была жестоко убита своим сыном во время застолья. 37-летний мужчина хладнокровно зарезал незрячую мать и сдался полиции. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Сообщение о расправе над 65-летней хозяйкой квартиры поступило из дома на улице Русская в Новосибирске. Прибывшие оперативники установили картину преступления.

Хозяйка дома, ее сын и его товарищ-ровесник вместе выпивали, пока не возникла ссора между матерью и ее взрослым чадом. Мужчина схватился за нож и нанес ей не менее двух ударов в спину. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

Также установлено, что злоумышленник ранее был судим за издевательства и избиения в отношении матери. В последнее время женщина была полностью незрячей.

#новосибирск
Алексей Громов
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