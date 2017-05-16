Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Власти Москвы не заставят горожан платить за реновацию

Власти Москвы не заставят горожан платить за реновацию

13:31  16 Мая 2017
194

Власти Москвы не заставят горожан платить за реновацию

Москва, 16 мая. Власти Москвы не будут брать с горожан деньги за реновацию. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, программа по сносу пятиэтажек необходима, так как они пришли в ветхое состояние.

«В большинстве своем люди, которые прослужили стране всю свою жизнь, получили вот это жилье в свое время, были рады этому, но оно пришло в такое состояние, которое требует серьезного подхода. И, конечно, ничего мы с них брать не будем», — сообщил Собянин.

Он отметил, что город будет сам строить и предоставлять им новое жилье, которое на 20−30% рыночной стоимости дороже обычного, пишет «Свободная пресса».

Также мэр Москвы подчеркнул, что большие города постоянно нуждаются в модернизации, иначе город и горожан ждут большие проблемы. Он признался, что не боится принимать непопулярные решения. «Поэтому когда ты идешь на непопулярные решения, ты не выбираешь между хорошим и очень хорошим, ты выбираешь между плохим и очень плохим», — цитирует Собянина Ридус.

#москва #собянин
Катерина Михайлиди
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть