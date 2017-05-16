Власти Москвы не заставят горожан платить за реновацию

В закладки

Скопировать

Москва, 16 мая. Власти Москвы не будут брать с горожан деньги за реновацию. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, программа по сносу пятиэтажек необходима, так как они пришли в ветхое состояние.

«В большинстве своем люди, которые прослужили стране всю свою жизнь, получили вот это жилье в свое время, были рады этому, но оно пришло в такое состояние, которое требует серьезного подхода. И, конечно, ничего мы с них брать не будем», — сообщил Собянин.

Он отметил, что город будет сам строить и предоставлять им новое жилье, которое на 20−30% рыночной стоимости дороже обычного, пишет «Свободная пресса».

Также мэр Москвы подчеркнул, что большие города постоянно нуждаются в модернизации, иначе город и горожан ждут большие проблемы. Он признался, что не боится принимать непопулярные решения. «Поэтому когда ты идешь на непопулярные решения, ты не выбираешь между хорошим и очень хорошим, ты выбираешь между плохим и очень плохим», — цитирует Собянина Ридус.