Курды, пострадавшие от ИГ, пройдут курс лечения в Германии

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Эрбиль, 16 мая. В ближайшее время 500 курдов-езидов, пострадавших от боевиков «Исламского государства»*, прибудут на лечение в Германию.

В департаменте по делам похищенных езидов Курдистана сообщили, что Германия дала согласие оказать медицинскую и психологическую помощь лицам, пострадавшим от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). На настоящий момент страна уже приняла порядка 1000 езидов, включая женщин и детей.

Ранее сообщалось, что Германия выдала 1100 гуманитарных виз и около 100 миллионов евро для езидов-жертв исламистов ИГ*. После вторжения террористов в езидский район Синджар свои дома покинули более 300 тысяч человек.

* Организация запрещена на территории РФ.