Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Более 100 тонн апельсинов с личинками не пустили в Россию

Более 100 тонн апельсинов с личинками не пустили в Россию

13:14  16 Мая 2017
179

Более 100 тонн апельсинов с личинками не пустили в Россию

Москва, 16 мая. Сотрудники Россельхознадзора запретили ввоз 123 тонн египетских апельсинов с живыми личинками средиземноморской плодовой мухи.

На официальном сайте ведомства сообщается, что две партии фруктов были изъяты на морском пункте пропуска «Новороссийск». Как отмечает «Ридус», средиземноморская муха является опасным вредителем. Она поражает не только тропические и субтропические культуры (апельсины, бананы, финики, абрикосы, сливы или черешни), но и овощные культуры (томаты, перец, баклажаны).

Более 100 тонн апельсинов с личинками не пустили в Россию

Взрослые особи средиземноморской плодовой мухи откладывают свои яйца под кожуру плода, провоцируя развитие плесени и гниения плода.

#апельсины
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть