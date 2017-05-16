Украинским властям пора запретить самих себя: Бортко об атаке Киева на «Яндекс»

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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о блокировании соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также почти всех сервисов «Яндекса». Кроме того под «репрессии» попали еще десятки российских юридических и физических лиц. Режиссер и депутат Госдумы Владимир Бортко считает, что украинской власти пора уже заблокировать саму себя, особенно учитывая то возмущение, которое выразят сами украинцы по поводу тотального введения в стране цензуры.

Ранее появилась информация, что Порошенко утвердил принятое ранее Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решение о расширении списка лиц и организаций, против которых Киев ввел санкции. Таким образом, своим указом Порошенко ввел в действие документ, принятый СНБО 28 апреля: «О применении персональных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций)».

Так, в указе сообщается, что помимо российских социальных сетей, отныне на Украине будет заблокирован и их владелец — Mail.Ru Group, а также сайт Mail.ru.

Что касается ведущего российского поисковика «Яндекс», то на ближайшие три года на Украине провайдеры обязаны будут блокировать доступ ко всем его сервисам, кроме главной страницы, сообщают «Известия».

Также, согласно указу, провайдеры должны будут блокировать на Украине сайты «Лаборатория Касперского» и DrWeb. Санкции распространяются и на авиакомпании «Аэрофлот» «Трансаэро», банк «Россия» и «Газпромбанк», корпорации «Вертолеты России» и «Рособоронэкспорт», и т.д.

Также остракизму подвернуты ведущие российские СМИ: ВГТРК, Первый канал, «НТВ-Плюс», «ТВ Центр», РБК, телеканалы «Звезда», ТНТ и Рен ТВ, и др. Всего расширенный список включает 468 организаций и 1228 человек.

По мнению советника президента России по Интернету Германа Клименко, санкции против российских соцсетей и «Яндекса» вряд ли серьезно отразятся на их финансовом благополучии.

«У нас в российском Интернете общая масса украинцев — 12,5%. Я думаю, от дохода — это не больше 3%», — цитирует RT слова Клименко.

Среди организаций, отныне запрещенных на Украине, также числится Фонд святителя Василия Великого, сообщает телеканал «Царьград». По данным телеканала, Фонд Василия Великого, который создан еще в 2007 году, является одним из крупнейших частных благотворительных фондов России.

«Главная цель фонда, попавшего под санкции, — осуществление благотворительной и просветительской деятельности, направленной на формирование благоприятной духовно-нравственной среды, — сообщает телеканал «Царьград». — Особое внимание уделяется сохранению традиционных семейных ценностей, развитию молодого поколения».

На новые запретительные меры украинских властей не без юмора отреагировал первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы известный режиссер, автор культового фильма «Собачье сердце» Владимир Бортко.

«Я могу посоветовать нашим украинским партнерам — запретить самих себя, тогда, наконец, у них все будет в порядке», — отметил Владимир Бортко в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей.

По словам режиссера, все предпринимаемые на Украине потуги запретить все подряд, чтобы любым способом насолить России, обречены на провал, поскольку люди всегда найдут, как обойти запрет.

«Запретить Интернет довольно сложно, а главное дорого, — отметил Бортко. — Ну, пусть пытаются, если у них есть такие деньги, пусть пытаются. Могу себе представить волну возмущения на Украине, ведь украинцы и так не очень тепло относятся к своей власти, а после этого будут относиться еще «теплее».

По словам Владимира Бортко, тотальную цензуру, которую фактически вводит нынешняя украинская власть, ни в коем случае нельзя сравнивать с действиями российских властей по ограничению деятельности ресурсов и организаций, виновных в распространении экстремизма и в других противозаконных действиях.

«Россия защищается от экстремизма дозволенными методами, ничего общего с цензурой не имеющими, — подчеркнул депутат. — Также, например, запрещается нецензурная брань, ну что тут такого страшного? Это нужно запрещать. А так, как на Украине, тотально все запрещать — получается, что и говорить там теперь нельзя? Это просто очень глупо».