ФСБ нагрянула с проверкой в офисы Дирекции транспортного строительства и «Пилона» в Петербурге

В закладки

Скопировать

Санкт-Петербург, 16 мая. Сотрудники Федеральной службы безопасности инициировали проверку в помещениях Дирекции транспортного строительства и ЗАО «Пилон».

Как стало известно ФАН, ФСБ пришла в офисы с проверкой утром во вторник, около 10.00.

Сотрудники службы экономической безопасности и транспортной службы проводят обследование помещений ДТС и офисов «Пилона».

По словам источника ФАН, речь идет о контракте в рамках подготовки к ЧМ-2018, согласно которому из бюджета было выделено более 12 млрд рублей.

Выясняются другие подробности.