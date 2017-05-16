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Происшествия
ФСБ нагрянула с проверкой в офисы Дирекции транспортного строительства и «Пилона» в Петербурге

ФСБ нагрянула с проверкой в офисы Дирекции транспортного строительства и «Пилона» в Петербурге

13:07  16 Мая 2017
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ФСБ нагрянула с проверкой в офисы Дирекции транспортного строительства и «Пилона» в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 мая. Сотрудники Федеральной службы безопасности инициировали проверку в помещениях Дирекции транспортного строительства и ЗАО «Пилон». 

Как стало известно ФАН, ФСБ пришла в офисы с проверкой утром во вторник, около 10.00. 

Сотрудники службы экономической безопасности и транспортной службы проводят обследование помещений ДТС и офисов «Пилона». 

По словам источника ФАН, речь идет о контракте в рамках подготовки к ЧМ-2018, согласно которому из бюджета было выделено более 12 млрд рублей. 

Выясняются другие подробности.

#футбол #россия #фсб #чм2018
Алексей Громов
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